Campanha 'O Rio Continua Lindo. E Perto!' é lançada pelo Governo do Estado

Rio - O Governo do Estado do Rio lançou, nesta terça-feira (18), o projeto "O Rio de Janeiro Continua Lindo. E Perto!", no Palácio das Laranjeiras, na Zona Sul da cidade. Desenvolvido pela Secretaria de Turismo, o objetivo é promover o um maior número de turistas no estado. O programa tem início no próximo dia 2 de agosto, e percorrerá oito cidades do Brasil que historicamente são as maiores emissoras de visitantes para a Cidade Maravilhosa.



O projeto começa por Belo Horizonte (2/8) e segue por Ribeirão Preto (4/8), Goiânia (29/8), Brasília (30/8), Porto Alegre (12/9), Curitiba (14/9), Rio de Janeiro (27/9), São Paulo (18/10) e finaliza em Gramado (9/11). Na edição de 2023, o artista com a missão de encantar o público é o cantor Mumuzinho, que esteve presente no lançamento oficial.



"Esse é um projeto marcante, o de levar o Rio de Janeiro para todos os lugares. Potencializar a divulgação das nossas riquezas naturais e culturais é fundamental para atrair cada vez mais visitantes e estimular a economia e o desenvolvimento social do nosso estado. Queremos consolidar o Rio como principal destino turístico do país", disse o governador Cláudio Castro.



O programa foi dividido em três etapas: uma campanha publicitária, um show temático da capital e o encontro comercial "O Rio é de vocês". Este último reúne agentes, hotéis e operadores de turismo do estado com o trade turístico da cidade visitada pelo projeto, levando oportunidades de negócios.



"Hoje é o lançamento oficial da nossa campanha de promoção do Rio de Janeiro para o turismo doméstico, levando às cidades participantes um encontro de negócios, campanhas publicitárias e entretenimento. Vamos repetir o sucesso que foi a edição 2021 do Rio Continua Lindo. E perto!", afirmou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.