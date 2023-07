Empresa contratada pela prefeitura de Teresópolis começa a levar lixo para Baixada

Eco Rio Soluções Ambientais, contratada pela prefeitura de Teresópolis por meio de dispensa de licitação, começou a operar com carga total, na terça-feira (18), o transporte das 150 toneladas/dia de detritos produzidos pelo município para Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A mudança foi feita depois que um

Rio - A empresa, contratada pelapor meio de dispensa de licitação, começou a operar com carga total, na terça-feira (18), o transporte das 150 toneladas/dia de detritos produzidos pelo município para Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A mudança foi feita depois que um incêndio atingiu o aterro sanitário do Fischer , no bairro da Prata, durante a madrugada do último dia 26.

A prefeitura investiu cerca de R$ R$ 4,6 mil no serviço, a ser prestado pelo período 6 meses (180 dias). O valor é de pouco menos que R$ 800 mil para transbordo 4.290 mil toneladas de lixo domiciliar (média de 150 ton/dia). O aterro do Fischer vai parar, portanto, de receber novos resíduos.



Agora, o município dará início a um processo licitatório comum para garantir mais um ano de transbordo, além dos seis meses do atual contrato emergencial. Nesse período, a cidade dará continuidade às ações iniciadas em novembro de 2022, quando um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) foi aberto com objetivo de buscar projetos para a implantação de uma usina de processamento de lixo e geração de energia, garantindo assim a destinação final. O procedimento foi concluído e segue para a realização de audiências e consultas públicas, sendo finalizado através de processo licitatório, previsto para começar ainda em 2023.

"O transbordo é a primeira ponta da solução para começar a encerrar definitivamente a operação de vazamento de lixo no aterro do Fischer, problema ambiental e social histórico de Teresópolis. A solução definitiva é a implantação de uma usina para transformar o lixo em energia. Estamos trabalhando para entregar até o fim do ano que vem a correta destinação dos resíduos sólidos de Teresópolis", concluiu Vinicius Claussen, prefeito de Teresópolis.



Histórico



Funcionando sem condições de receber os resíduos do município, o aterro do Fischer já que havia sido embargado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) desde 2018, antes da atual gestão municipal assumir. Porém, uma decisão judicial autorizava o depósito de material no local, enquanto o município trabalhava em soluções definitivas para resolver a questão. Chegou a ser anunciado pelo governo, em 2019, um Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura e o Governo do Estado e a empresa BNPetro para instalação de uma usina que processaria os resúduos, gerando energia, mas esse acordo foi suspenso pela empresa em função da pandemia.

Ao mesmo tempo, o município vinha buscando um acordo com a Justiça e o Governo do Estado para que o transbordo dos resíduos, estimado em mais de R$ 20 milhões anuais, fosse realizado, uma vez que com recursos próprios o município não consegue arcar com esse investimento. Após o incêndio no local iniciado no dia 26 de junho, como o tema se tornou ainda mais urgente, o Prefeito Vinicius Claussen conseguiu um acordo com o Governo do Estado, junto ao vice-governador e Secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, garantindo parte dos recursos para dar início imediato ao transbordo.

O acordo de cofinanciamento dos custos foi aprovado pelo Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam), fundo contábil do Estado destinado à implementação e controle de programas e projetos de recuperação e preservação do meio ambiente, bem como de desenvolvimento urbano.