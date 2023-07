Homem é morto a tiros dentro de casa em Resende

Um homem, de 31 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa em Resende. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (19) no bairro Novo Surubi.



Segundo a Polícia Militar (PM), o tio da vítima foi quem acionou os agentes. Ele contou que ouviu os tiros, mas não conseguir ver quantos suspeitos cometeram o homicídio.



A vítima foi encontrada morta em cima de uma cama. No cômodo do imóvel foram encontradas oito cápsulas deflagradas e um projétil intacto de calibres nove milímetros.



O corpo foi removido pelos Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende. Até o momento, ninguém foi preso.