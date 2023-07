Polícia prende homem que transportava mais de 180 quilos de maconha em Nova Iguaçu

Rio - Um homem foi preso com 183 quilos de maconha dentro de um carro na madrugada desta quarta-feira (19), na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O suspeito tentou fugir da abordagem, mas foi perseguido e detido por policiais rodoviários federais.

De acordo com a PRF, os agentes realizavam uma ação de fiscalização no município de Piraí, na Região do Médio Paraíba, quando um motorista passou em alta velocidade. Com isso, os policiais passaram a fazer um acompanhamento tático, com objetivo de preservar a segurança das pessoas em outros carros.

O suspeito dirigiu de forma perigosa até Nova Iguaçu, onde foi parado pelos policiais rodoviários cerca de 50 quilômetros distante do início da perseguição. No porta-malas do veículo, os agentes encontraram 183 quilos de maconha escondidos. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.