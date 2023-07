Tutores reencontram cão da raça yorkshire que havia se perdido em acidente na Via Lagos

Rio - Um reencontro emocionante entre um cachorro perdido e seus tutores viralizou nas redes desde a última segunda-feira (17). Tico, um cão da raça Yorkshire de 6 anos, se perdeu da família na quarta-feira passada (12), após ser lançado do carro durante um acidente, na Via Lagos. O animal caminhou cerca de 5km na pista até ser encontrado por um casal de idosos.

Os idosos Renato Carrilho e Angelina Gonçalves estranharam a presença do animal no acostamento e decidiram parar. Assim que estacionaram, Tico entrou no carro. Ao chegarem em casa, eles começaram uma campanha para encontrar os verdadeiros donos do pet. O resultado só veio depois de cinco dias, quando os tutores Paulo Botelho e Alessandra Pappaterra foram achados.



Tico se perdeu após acidente de carro dos donos, na última quarta-feira Foto: Divulgação



Moradores da Tijuca, na Zona Norte, os dois tutores também procuravam o animal nas redes sociais. Desde a última quarta-feira (12), quando sofreram o acidente, Alessandra compartilhava nas redes um pedido de ajuda para encontrar Tico.

O cãozinho se perdeu após um acidente grave, no qual o carro em que a família estava capotou diversas vezes na BR-124, a Via Lagos. Apesar da forte colisão, nenhum dos dois se feriu com gravidade. O movimento do veículo lançou o cão.



Nas redes sociais, a tutora de Tico falou sobre a emoção de reencontrar o pet. "Gostaria de informar que nosso filho foi encontrado. Ele está bem. Foi tratado com muito amor por um casal que o resgatou pensando que havíamos morrido na estrada. Hoje tivemos a graça de recebê-lo de volta a nossa casa", comentou Alessandra, no Facebook.



A tutora também agradeceu a mobilização de usuários das redes sociais que compartilharam o comunicado de desaparecimento de Tico. "Obrigada a todos os membros deste grupo por compartilharem nossa dor e torcerem para nosso reencontro. Vocês são especiais! Sintam-se abraços por todos de minha família! Gratidão eterna por essa rede de amor criada por vocês", comentou.

"Agradeço ao Sr. Ricardo e dona Angelina por cuidar com tanto carinho e amor do meu filho.

Seremos eternamente gratos por tanto amor ao meu cachorrinho", disse em outra postagem.



Na última quarta-feira, O DIA compartilhou o pedido de ajuda de Alessandra para localizar o cãozinho. Alessandra explicava que o medo deles era de que o animal tivesse sido atropelado ou que não tivesse sido encontrado, uma vez que tem problemas de saúde.



Estamos com o coração dolorido e apertado de preocupação pois ele é doentinho e precisa de medicações especificas e alimentação pesada e controlada pois ele não pode comer ração. O nome dele é Tico, tem 6 anos e meio, pesa menos de 5 kg e está de colete e guia azuis.