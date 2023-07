Quatis realiza Festança Rural a partir desta quinta-feira

A Associação Feira da Roça de Quatis realiza nesta semana a Festança Rural. O Governo do Estado junto com a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) também promove a segunda edição do "Inverno #TônoRio". Os dois acontecem de quinta-feira (20) até domingo, dia 23 de julho.



A festa conta com shows ao vivo, barracas de comidas típicas, apresentação de djs e outras atrações. Os eventos acontecem na Feira da Roça, na Rua Dr. Carlos Augusto Hassis, 569, no Centro. A entrada é de graça.



Confira a programação completa:



Quinta-feira, dia 20 de julho

20h - Rafael e Diney

22h - Jô e Samuel



Sexta-feira, dia 21 de julho

20h - Leandro - Empolga Samba

22h - Julinho Marassi e Gutemberg



Sábado, dia 22 de julho

20h - Isaac Ferraz

22h - Os Clandestinos



Domingo, dia 23 de julho

7h - Café da Manhã

13h - Rio Minas Show

18h - Os Pereirinhas