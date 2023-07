Procon Estadual promove mutirão de negociação de dívidas

O Procon do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), participará do Renegocia!, mutirão de negociação de dívidas, que será começa na segunda-feira, 24, e vai até o dia 11 de agosto, por meio dos membros do sistema nacional de defesa do consumidor, em todo Brasil.



A Senacon lançou o mutirão, unindo esforços com o Programa Desenrola Brasil para a negociação geral de dívidas de consumidores endividados e superendividados, com base no Código de Defesa do Consumidor.



Este mutirão destina-se aos consumidores em situação de endividamento, com necessidade de negociar suas dívidas existentes, como forma de prevenção ao superendividamento. Poderão ser negociadas dívidas com bancos e concessionárias de serviço público de água, gás, energia elétrica, e do setor de telecomunicações.

O mutirão de negociação de dívidas será realizado na sede do Procon-RJ: na Avenida Rio Branco, 25, 5° andar, no Centro, com distribuição de senhas entre 10h e 14h. Os atendimentos identificados como situação de superendividamento serão encaminhados para tratamento junto ao Núcleo de Prevenção e Tratamento ao Superendividamento do Procon/RJ.



"O Procon Estadual vem realizando constantemente mutirões de renegociação de dívidas, e foi o primeiro a criar o Núcleo de Atendimento aos superendividados. Porém, trata-se de um problema nacional, com mais 70 milhões de negativados no Brasil, e a autarquia não poderia deixar de apoiar a Senacon nessas ações, ajudando o consumidor a resolver suas pendências financeiras e a retornar ao mercado de consumo – explica o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.



Os órgãos de defesa do consumidor que aderirem ao mutirão Renegocia! deverão, após o evento, enviar à Senacon relatórios para controle do número de atendimentos realizados, valores das dívidas registradas, ranking dos credores identificados e ranking dos credores com maior índice de negociação.