Homem foragido da Justiça é preso em unidade hospitalar de Niterói

Rio - Policiais do 12° BPM (Niterói) prenderam, na manhã desta quarta-feira (19), um foragido da Justiça, em Niterói. Ele havia fugido do sistema prisional no final do ano passado.



De acordo com o comando da unidade, o homem foi localizado após dar entrada em uma unidade hospitalar no bairro do Fonseca, na Zona Norte do município de Niterói. Os agentes foram até o local e realizaram a prisão.



O acusado havia saído da cadeia no indulto de Natal e não retornou. Ele era procurado desde então.



O caso foi registrado na 78ª (Fonseca), onde o homem permaneceu preso, no aguardo da Justiça.