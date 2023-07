Pix representa quase 40% das transações de pagamentos no 1 º trimestre de 2023, aponta relatório

O relatório de Mercado de Pagamentos em Dados, desenvolvido pelo Instituto Propague, aponta que cerca de 34,7% de todas as transações de pagamentos realizadas no 1º trimestre de 2023 foram feitas através do Pix, representando um aumento de 6 pontos percentuais em relação ao 1º trimestre de 2022.



"A criação e consolidação do Pix tem sido fundamental para a cada vez maior digitalização da economia brasileira. Inclusive, não é só o volume de pagamentos feitos através do Pix que tem aumentado, mas também observamos um importante movimento de queda no ticket médio das transações realizadas através dessa modalidade de pagamento instantâneo, o que mostra o crescimento do uso do Pix no cotidiano dos brasileiros, sendo utilizado cada vez mais nas pequenas transações do dia a dia”, explica Guilherme Freitas, pesquisador econômico e cientista de dados do Instituto Propague.



O Instituto Propague é uma instituição sem fins lucrativos que surgiu em 2019 e tem a missão de expandir o debate sobre o sistema financeiro no Brasil por meio da produção de conteúdo, tornando-o mais acessível e inclusivo. Como plataforma de conteúdo, acredita que compreender o sistema financeiro é fundamental para criar um bom ambiente de negócios, estimular a competição, aprimorar a demanda por serviços e desenvolver inovações.