OMS não admitiu que bebês de mães vacinadas estão nascendo com problemas cardíacos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não admitiu que mães totalmente vacinadas estão dando à luz filhos com problemas cardíacos. Publicação em site e no Telegram mente ao fazer tal afirmação, sem nenhuma evidência. O texto falso mistura dados corretos — o aumento incomum dos casos de bebês com miocardite, inflamação no músculo cardíaco, informado pela OMS — com desinformação, ligando os casos aos imunizantes. O órgão de saúde não atribui os casos de miocardite em bebês a nenhuma vacina.

Conteúdo investigado: Texto publicado em um site e compartilhado nas redes sociais afirma que a Organização Mundial da Saúde “admite que mães totalmente vacinadas estão dando à luz bebês com graves defeitos cardíacos”. De acordo com o conteúdo, a UK Health Security Agency abordou o assunto e sua possível relação com a vacina contra a covid-19.



Onde foi publicado: Telegram e em um site de internet.



Conclusão do Comprova: É falso que a Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha admitido que mães “totalmente vacinadas” estão tendo filhos com “graves defeitos cardíacos”, diferentemente do que afirma publicação em site compartilhada no Telegram.