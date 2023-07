Netflix anuncia quase 6 milhões de novos assinantes após mudar política de senhas

O número de assinantes da Netflix deu um salto de 5,89 milhões de contas no segundo trimestre, totalizando 238 milhões de clientes, informou a empresa após o fechamento de Wall Street nesta quarta-feira (19).



O aumento é explicado por sua política de restringir a possibilidade de compartilhar senhas entre usuários.



A plataforma de streaming americana obteve um lucro líquido de 1,5 bilhão de dólares (o equivalente a 7,18 bilhões de reais, na cotação atual) entre abril e junho, um resultado que também superou as expectativas do mercado.