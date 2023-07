Light corta energia de academia em Maria da Graça após a identificação de 'gato'

Rio - Equipes da Light identificaram um "gato" de energia na instalação de uma academia, nesta quarta-feira (19), em Maria da Graça, Zona Norte do Rio. De acordo com a empresa, a fraude foi confirmada por peritos criminalistas do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil, que também estiveram no local.

Informações passadas pela empresa indicam que a academia já é reincidente no delito, uma vez que já havia sido notificado pela companhia, em maio, por irregularidade. Na ocasião, a Light informou que deixou o sistema de medição normalizado.



Contudo, na manhã desta quarta-feira, os agentes voltaram ao local e encontraram a instalação de energia da academia conectada diretamente à rede elétrica. O sistema funcionava como um desvio embutido na parede, sem passar por completo pelo relógio medidor do estabelecimento. Segundo a Light, o método de fraude dificulta a identificação do gato.

"A fraude fazia com que parte do consumo do local não fosse registrado pelo medidor. O consumo da academia supre aparelhos de ar-condicionado de grande capacidade, caixas de som, televisores, ventiladores, dentre outros", esclareceu a companhia, em nota.



Prejuízo para todos



De acordo com a concessionária de energia, em março de 2023, foram registradas perdas de 58,36% com o furto da energia que distribui ao mercado de baixa tensão (residências e comércios). A empresa reforçou ainda que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão.

"As ligações clandestinas são contra a lei e perigosas, pois podem ocasionar acidentes e incêndios. Além disso, este tipo de crime causa interrupções no fornecimento de energia, devido à sobrecarga na rede elétrica. Em locais com furto de energia, os transformadores da Light – configurados e instalados para atender os clientes da companhia naquela área – ficam sobrecarregados com a demanda irregular de energia provocada pelas ligações clandestinas", diz comunicado da empresa.