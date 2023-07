Empresa oferece 87 vagas de emprego para o Rio de Janeiro e Macaé

A Foresea, empresa do setor de perfuração offshore, abriu 87 vagas, todas em regime CLT, para oportunidades offshore e também onshore no Rio de Janeiro e em Macaé. As oportunidades são para candidatos de nível médio a superior em diversas áreas.

Entre as posições com maior número de vagas estão: plataformista (11), sondador cyber (4), marinheiro de convés (4), técnico em eletrônica (3). Para nível superior, há oportunidades nas áreas de Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Ciências Náuticas, Engenharia, Tecnologia da Informação, entre outras.



Para todas as vagas, a empresa oferece um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, vale-alimentação ou vale-refeição, vale-transporte, plano de incentivo à atividade física (Gympass), plano de previdência privada, participação nos lucros, seguro de vida, entre outros.



Também estão abertas — somente até sexta-feira, 21 — as inscrições para o Programa de Estágio da Foresea. Serão selecionados 18 estudantes universitários para um período de até 2 anos na empresa.



Tanto para as vagas profissionais como no Programa de Estágio, a Foresea incentiva a candidatura de mulheres, pessoas pretas e pardas, maiores de 50 anos, pessoas com deficiência e LGBTQIAP+, em linha com as boas práticas da companhia para promoção de diversidade, equidade e inclusão.