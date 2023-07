Suspeito de atirar na cabeça de adolescente em Mesquita tem prisão mantida pela Justiça

Rio - O juiz Bruno Rodrigues Pinto, da Central de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), manteve, em audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira (19), a prisão temporária de Eduardo Cosme Santana Maia, suspeito de atirar na cabeça de uma adolescente de 15 anos em Mesquita, na Baixada Fluminense . A menina segue internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias.

O magistrado julgou a legalidade do mandado de prisão que estava em aberto no nome de Eduardo. De acordo com a sua decisão, não há nada de errado na manutenção da detenção do suspeito. O homem foi preso após se entregar nesta terça-feira (18) na 53ª DP (Mesquita).

Segundo a Polícia Civil, Eduardo irá responder pelo crime de tentativa de homicídio contra a adolescente, que é sua vizinha e sobrinha de sua companheira. De acordo com depoimento de testemunhas, houve uma discussão entre o homem, a mulher e a mãe da vítima, no último sábado (15), no bairro Jacutinga, em Mesquita.

A confusão teve ofensas e agressões mútuas entre as partes. Eduardo, inclusive, bateu na mãe da adolescente, segundo a Civil. Após o término da discussão, a vítima e sua mãe saíram para lanchar em um outro local e foram atacadas pelo suspeito no momento em que voltaram para sua residência.

Câmeras de segurança do local mostraram Eduardo visivelmente alterado segurando uma arma e uma garrafa. O homem corre da frente da sua residência em direção à casa da vítima que tenta, ao lado de sua mãe, segurar o portão para impedir a entrada do suspeito. Nesse momento, Eduardo atira na cabeça da adolescente. Depois do crime, o homem ainda caminha pela rua, enquanto a vítima e sua mãe são socorridas por vizinhos.

Depois do registro, equipes da 53ª DP iniciaram a investigação sobre o caso. Nesta terça-feira (18), o homem se entregou na delegacia.

A menina segue internada nesta quarta-feira (19) no HMAPN. Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, a paciente deu entrada na unidade no sábado (15) com lesão por arma de fogo e um trauma cranioencefálico (TCE) grave. A menina passou por uma cirurgia para retirado do projétil, que ocorreu sem problemas.

A adolescente foi extubada na segunda-feira (17) e segue sendo avaliada pela equipe de neurocirurgia da unidade. Ela já recebeu alta do CTI, sem déficit motor e está se comunicando. No momento, a menina se encontra na enfermaria de neurocirurgia para dar segmento aos cuidados necessários.