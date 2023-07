Rio - A Polícia Militar fez uma apreensão grande de maconha, nesta quarta-feira (19), na comunidade Nova Esperança, em Macaé, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, agentes do 32º BPM (Macaé) encontrou 1.500 papelotes da droga dentro de um esconderijo subterrâneo no interior da favela.

O local era uma espécie de cisterna ou tubulação de esgoto. Após a localização, todo o material apreendido foi levado para a 123ª DP (Macaé), onde foi registrada a ocorrência.