Quatro suspeitos são baleados durante tiroteio em Caxias

Rio - Um tiroteio entre policiais militares e criminosos terminou com quatro suspeitos baleados e dois adolescentes apreendidos na tarde desta quarta-feira (19), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes e, até o momento, não há informação sobre o estado de saúde deles.

De acordo com a PM, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para checar uma denúncia sobre a presença de homens armados no bairro do Pilar. Em nota, a corporação informou que os policiais foram recebidos a tiros próximo a Rua Boa Vista, iniciando o confronto.

Após uma intensa troca de tiros, os militares encontraram quatro suspeitos feridos e os encaminharam ao hospital. Além disso, apreenderam duas armas e dois celulares encontrados com eles. Outros dois adolescentes foram apreendidos durante a ação.

A ação foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).