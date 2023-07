Tarcísio afirma não ver sentido em Republicanos virar base de Lula

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (19) não ver sentido na entrada do Republicanos no governo Lula. A declaração foi dada em coletiva de imprensa após o lançamento de um programa habitacional no Palácio dos Bandeirantes.



Tarcísio admitiu que conversou com o presidente da legenda, Marcos Pereira, e que expôs sua contrariedade. O partido já sinalizou ter vontade de embarcar no Planalto e negocia o ministério de Portos e Aeroportos para o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).



O chefe do Bandeirantes, porém, disse entender os interesses políticos-partidários. Ele não citou sobre a possibilidade de deixar a legenda.



Embora não tenha exposto o motivo, a resistência do governador paulista tem nome: Jair Bolsonaro.



Tarcísio de Freitas tem relacionamento próximo ao ex-presidente e quer evitar novos conflitos com Bolsonaro. Na última semana, Tarcísio e Jair Bolsonaro se estranharam após o chefe do Bandeirantes apoiar a Reforma Tributária.



Ao ser questionado sobre o caso, o governador afirmou que não há "rusgas" entre ele o ex-presidente. Freitas ressaltou que as negociações com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a defesa ao texto era dando prioridade às demandas de São Paulo.