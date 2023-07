Cerca de 20 equipamentos ilegais são apreendidos em bingo clandestino no Centro de Niterói

#12BPM "estoura" bingo clandestino e apreende 17 máquinas caça-níqueis no Centro de Niterói.

Ocorrência em andamento na 76ª DP. pic.twitter.com/M93b6M9CTR — @pmerj (@PMERJ) July 19, 2023

Rio - Policiais do 12° BPM (Niterói) realizaram, na tarde desta quarta-feira (19), uma operação em um cassino clandestino, no Centro de Niterói. Ao todo, quase 20 equipamentos ilegais foram apreendidos.De acordo com o comando da unidade, 17 máquinas caça-níqueis foram localizadas e apreendidas.O caso foi registrado na 76ª (Niterói).