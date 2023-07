Com risco de chuva forte, Rio entra em estágio de mobilização

Rio - A cidade do Rio entrou me estágio de mobilização, às 20h desta quarta-feira (19), devido a previsão de chuva moderada a forte nas próximas três horas. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), há diverso núcleos de chuva espalhados pela capital.

Segundo o Alerta Rio, esses núcleos, que atuam sobre a cidade principalmente no entorno do Maciço da Tijuca e do litoral das Zonas Oeste e Sul, podem ocasionar chuva moderada a forte de forma isolada nestas regiões nas próximas horas. A previsão segue a mesma até a madrugada desta quinta-feira (20).



De acordo com a última divulgação, a estação Avenida Brasil/Mendanha registrou 3,4 mm de chuva no período entre 20h e 20h15. Já a estação Tijuca marcou 2,4 mm neste mesmo intervalo. Por volta das 21h30, o Rio apresentou apenas chuva fraca.

Entre 20h e 21h, houve registro de vento forte na estação Forte de Copacabana (57,2 km/h) e na estação Marambaia (62,3 km/h), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No mesmo intervalo, houve registro de vento moderado na Base Aérea de Santa Cruz (48,1km/h), segundo a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (Redemet).

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.