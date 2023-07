Receita Federal apreende smartphones avaliados em quase R$ 300 mil no Galeão

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (18), 266 smartphones de origem estrangeira avaliados em aproximadamente R$ 300 mil durante procedimento de fiscalização de carga no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.



As mercadorias estavam juntas em um único volume, escondidas por 93 caixas de películas para celular, com o objetivo de enganar a fiscalização. Na declaração de trânsito aduaneiro e em toda a documentação anexada constava apenas a informação que a carga continha películas no valor total de US$ 833.



O trabalho foi realizado pela Seção de Controle de Intervenientes, Carga e Trânsito Aduaneiro e pela Seção de Gestão de Riscos Aduaneiros da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.