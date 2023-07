Concurso Miss e Mister São João de Meriti 2023 está com inscrições abertas

A beleza e representatividade de São João de Meriti estarão presentes no Concurso Miss e Mister São João de Meriti 2023, que está com suas inscrições abertas. A 23ª edição conta com dez categorias. A novidade deste ano é que os vencedores poderão disputar outras coroas em concursos estaduais e até nacionais, futuramente.



Os inscritos concorrerão a faixa e coroa nas categorias: Bebê, de 3 e 4 anos, Baby, de 4 a 6 anos, Mini, de 7 a 9 anos, Mirim, de 10 a 13 anos, Teen, de 14 a 17 anos, Moças e Rapazes, de 18 a 32 anos, Belos e Belas, acima de 18 anos, Maturidade, acima de 55 anos, e Plus Size, mais de 18 anos e manequim acima de 46.



A última edição contou com mais de 60 participantes.



“O concurso municipal vem pra mostrar a beleza existente em nossa cidade. O importante é que cada candidato entre no concurso para se descobrir. Na oportunidade, o talento de cada um entra em evidência. A cada ano que se passa, nosso concurso está sendo muito procurado e disputado. O objetivo deste ano é o aprendizado e evolução, mostrando as belezas da nossa cidade para o Brasil”, disse o produtor de Moda e Professor de modelo e manequim, Walber Ribeiro, quem organiza o evento.



As inscrições para o Miss e Mister São João de Meriti Tradicional 2023 são realizadas pelo Instagram, Facebook, E-mail e pelos telefones de contato. Após o termino das inscrições, a equipe do concurso entrará em contato para marcar uma reunião e saber a data correta da realização do evento.



As vagas são gratuitas e vão até o dia 30 de julho.



Inscrições e informações:



Instagram: Walberribeiro78

Facebook : Walber Ribeiro

E-mail: Wrprodutor@hotmail.com

Tel.: (21)97509-3876