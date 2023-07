Mesquita prorroga prazo de inscrições para primeiro Concurso Literário

A Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita prorrogou o prazo de inscrições para o “Prêmio Escrever Faz Bem”. Os alunos interessados podem se inscrever no concurso literário até o dia 11 de agosto.



Segundo a organização, os textos devem ser em prosa e verso de até 30 linhas, sobre o tema “Cotidiano Urbano em Mesquita”.



Serão três categorias: infantil (8 a 10 anos), infanto-juvenil (11 a 13 anos) e juvenil (14 a 17 anos). Os três primeiros vencedores receberão uma premiação, além de terem seus textos publicados em uma antologia. Já quem ficar entre a quarta e a décima colocação receberá medalhas. Todos, no entanto, ganharão o certificado de participação.



As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede da subsecretaria, que fica na Avenida Presidente Costa e Silva 1898, no Centro, ou através do e-mail contato.semcelt@mesquita.rj.gov.br, em formato Word, juntamente com o comprovante de residência em Mesquita, ficha de inscrição e RG do responsável do aluno.



Os interessados que optarem pela inscrição presencial devem levar um pen drive (que será devolvido na mesma hora) com o texto digitado.