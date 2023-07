Cidade do Rio terá quinta-feira chuvosa e de céu encoberto

Rio - Cariocas que saírem de casa nesta quinta-feira (20) devem manter os guarda-chuvas e casacos na bolsa, porque o transporte de umidade do oceano para o continente vai continuar influenciando o tempo na cidade. Ao longo do dia, o céu vai variar de encoberto a nublado e há previsão de chuva fraca a moderada, de forma isolada, durante a manhã. Os ventos estarão moderados, entre 18,5 km/h a 51,9 km/h, e as temperaturas podem registrar mínima de 15°C e máxima de 24°C. O município voltou ao estágio de normalidade na manhã de hoje, após ter entrado em mobilização na noite de quarta-feira (19).

Entre 20h e 20h15 de ontem, a estação Avenida Brasil/Mendanha registrou 3,4 mm de chuva, e a estação Tijuca, 2,4 mm, no mesmo intervalo. A partir das 21h30, choveu fraco. Também entre 20h e 21h, houve vento forte na estação Forte de Copacabana (57,2 km/h) e na estação Marambaia (62,3 km/h), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No período, ocorreu ainda vento moderado na Base Aérea de Santa Cruz (48,1km/h), segundo a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (Redemet).

Previsão do Tempo

De acordo com o Sistema Alerta Rio, da prefeitura, entre a sexta-feira (21) e a próxima segunda-feira (24), a nebulosidade estará variada na cidade e não há previsão de chuva. Os ventos ficarão fracos a moderados, até 51,9 km/h, e as temperaturas irão se elevar gradualmente durante todo o período.

Amanhã, a previsão é de máxima de 27ºC e mínima de 15ºC. No sábado (22) e domingo (23), os termômetros podem ter máximas de 29ºC e 30ºC e mínimas de 12ºC e 13ºC, respectivamente. Já a segunda-feira terá máxima de 30º C e mínima de 13º C.