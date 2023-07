Pista lateral da Avenida Brasil é interditada após carreta ficar presa

Rio - Uma carreta que transportava uma estrutura metálica ficou presa na pista lateral da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, na altura da Linha Amarela, no início da madrugada desta quinta-feira (20). A largura do veículo era maior do que a da via.

Com a estrutura transportada, o veículo mede 6,90 m de largura. Em nota, a CET-Rio informou que todos os veículos com largura maior que 2,60 m, altura superior a 4,40 m e comprimento maior que 18,60 m, devem solicitar através da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) uma AET (Autorização Especial de Trânsito).

"Esse processo tramita pela CET-Rio que indicará o itinerário possível e o horário mais adequado para tal transporte. E, dependendo da situação, fará o acompanhamento da operação. O procedimento de análise prévia é necessário para evitar que impactos de maior relevância sejam causados ao trânsito. Para minimizar os impactos, essas operações são realizadas durante a madrugada.", diz trecho da nota.

Em relação à ocorrência envolvendo a carreta, a CET-Rio informou que foram adotadas todas as medidas para garantir a liberação da pista e a Polícia Militar foi acionada para verificação da documentação do veículo.

Ao longo da madrugada, as muretas móveis foram retiradas e o trânsito foi desviado para a pista central. Houve congestionamento desde o Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade. Equipes da CET-Rio atuaram no local.