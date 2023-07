PM faz, pelo segundo dia consecutivo, operação na Vila Aliança

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta quinta-feira (20), pelo segundo dia consecutivo, uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio. Durante a manhã, criminosos bloquearam uma das ruas do bairro com um ônibus. O principal alvo da ação é o traficante José Rodrigo Gonçalves Silva, o Sabão, um dos chefes do tráfico ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP) na região.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram policiais armados andando por ruas e casas da região. A operação é realizada por equipes do Comando de Operações Especiais (COE). Segundo a PM, o objetivo é reprimir o crime organizado local, prender qualquer criminoso localizado e apreender armas de fogo.

Galeria de Fotos Peças de carros cortadas foram apreendidas durante operação na Vila Aliança nesta quinta-feira (20) Marcos Porto / Agência O Dia Traficante Sabão é um dos líderes do tráfico na Vila Aliança Reprodução Policiais do Comando de Operações Especiais (COE) realizam operação nesta quinta-feira (20) na Vila Aliança Reprodução Carros foram apreendidos durante operação da Polícia Militar realizada na Vila Aliança nesta quinta-feira (20) Marcos Porto / Agência O Dia Carros foram apreendidos durante operação da Polícia Militar realizada na Vila Aliança nesta quinta-feira (20) Marcos Porto / Agência O Dia PM realiza ações em diversas comunidades das zonas Norte e Oeste, além da Baixada Fluminense Banco de imagens / Agência O Dia

Até o momento, não há registro de presos ou feridos. Ao menos quatro carros já foram apreendidos. Peças de veículos cortadas também foram arrecadadas durante a ação. Os objetos foram colocados dentro de um caminhão para serem transportados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na região da Vila Aliança, o Centro Municipal de Saúde Dr. Eithel Pinheiro de Oliveira Lima e a Clínica da Família Maria José de Sousa Barbosa suspenderam o funcionamento, em decorrências das ações policiais.

Nesta quarta-feira (19), três pessoas foram baleadas durante outra operação da PM na Vila Aliança. Duas vítimas, não identificadas, deram entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, após serem atingidas em uma troca de tiros entre policiais e criminosos. Uma terceira vítima baleada deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará.

Um local utilizado para desmanche e venda de veículos roubados foi encontrado durante a operação. Uma kombi branca que estava no depósito tinha, no local onde deveriam ficar passageiros, pedaços de um carro cortado. Peças de veículos, como motores, também estavam espalhadas pelo depósito. Vinte carros roubados e um caminhão carregado de peças automotivas foram recuperados. As equipes também encontraram uma central de clonagem de cartões com diversas máquinas.

Outras operações nesta quinta

Além da Vila Aliança, a Polícia Militar realizou outras operações pela Zona Norte e Oeste do Rio, assim como na Baixada Fluminense. Um suspeito foi baleado em Belford Roxo em um confronto com policiais.

Na Zona Norte, a equipe do 16° BPM (Olaria) atuaram nas comunidades Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica Pau. Não houve registro de prisões ou apreensões, apenas a retirada de diversas barricadas. Estas regiões, que fazem parte do Complexo de Israel, são dominadas pelo TCP e têm sido palco de confrontos constantes. Segundo investigações da Polícia Civil, Álvaro Malaquias, o Peixão, é quem comanda o crime no complexo. O narcotraficante, aliado de Sabão da Vila Aliança, possui um plano de expansão e isso vem gerando atritos com o Comando Vermelho (CV) que, recentemente, dominou a Cidade Alta.

Já na Zona Oeste, militares do 27° BPM (Santa Cruz) estiveram nas comunidades Três Pontes, Antares, Aço, Cesarão e Rodo. Um veículo roubado foi apreendido na Rua Djalma Celso. O automóvel estava estacionado e ninguém foi preso.

Policiais do 18° BPM (Freguesia) realizaram uma ação na Cidade de Deus, em Jacarepaguá. Não houve registro de presos e apreensões. As equipes retiraram diversas barricadas na região.

As unidades de saúde das regiões atendem normalmente, mas atividades externas, como visitas domiciliares, foram interrompidas, de acordo com a SMS.

Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, agentes do 39° BPM (Belford Roxo) fizeram uma operação na comunidade Parque Floresta. De acordo com a PM, os policiais foram recebidos a tiros na região, o que gerou um confronto. Um suspeito foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm e material entorpecente ainda a ser contabilizado. Ocorrência apresentada na 54ª DP (Belford Roxo).