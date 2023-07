Rússia e China iniciam novos exercícios militares conjuntos

Rússia e a China iniciaram, nesta quinta-feira, 20, exercícios militares conjuntos no mar do Japão, anunciou o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, em um contexto de fortes tensões com os países ocidentais.

Ambos os países, que compartilham um desejo comum de contrariar o que apresentam como a hegemonia dos Estados Unidos, se aproximaram na esfera militar desde a ofensiva militar russa na Ucrânia, que Pequim se recusa a condenar.

Para fortalecer sua coordenação, China e Rússia organizaram vários exercícios entre seus exércitos nos últimos meses.

Em março, durante a visita do presidente chinês, Xi Jinping, ao Kremlin juntamente com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, os dois líderes afirmaram, em uma declaração assinada, a sua vontade de realizar "patrulhas conjuntas regulares" para "aprofundar a confiança mútua".

"O principal objetivo (destes novos exercícios) é fortalecer a cooperação naval entre Rússia e China, manter a estabilidade e a paz na região da Ásia-Pacífico", disse o exército russo em comunicado nesta quinta.

Estes exercícios, que se prolongam até domingo, 23, envolvem, entre outros, navios antissubmarinos e corvetas russas, segundo o comunicado.

"Missões antissubmarinos e de combate naval" estão no programa, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, acrescentando que o disparo de artilharia conjunta também está "previsto".