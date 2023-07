Governo do Reino Unido anuncia corte em dinheiro público destinado ao rei Charles III

O governo britânico anunciou nesta quinta-feira, 20, que os recursos públicos destinados ao rei Charles III serão reduzidos em termos percentuais pela metade, a partir de 2024. O orçamento fornecido pelo governo ao monarca britânico é chamado de Subsídio Soberano, que tem o objetivo de financiar os deveres oficiais da Casa de Windsor.

Em termos percentuais, o orçamento será calculado em 12% e não em 25% dos lucros do Crown Estate, companhia que administra terras e propriedades que são de patrimônio público de Charles III.



Os bens não compõem o patrimônio privado do monarca nem são propriedade do governo, mas servem de base para o cálculo do Orçamento Real. Com o novo percentual de contribuição, estima-se que a realeza deixará de receber 24 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 148,5 milhões) em 2024.



Para os anos de 2025 e 2026 a queda no fornecimento será ainda maior. O governo britânico apontou que o corte será de 130 milhões de libras (R$ 804 milhões) em cada ano.



A mudança foi introduzida após um aumento significativo nos lucros do Crown Estate nos últimos meses. Em janeiro, o rei britânico já havia pedido que os lucros do parque eólico fossem destinados para o público e não para a realeza.