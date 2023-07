Governo do Rio decreta encerramento do Supera RJ

Rio - Cláudio Castro, governador do Rio, sancionou nesta quinta-feira (20), o projeto de lei que oficializa o encerramento do programa Supera RJ. Os efeitos da antiga legislação vão durar por mais dois meses. A decisão foi publicada no Diário Oficial.



Em junho, o Governo do Rio comunicou à Assembleia Legislativa (Alerj) sobre o desejo de encerrar as atividades do plano. No entanto, os deputados realizaram uma emenda para que mais dois pagamentos fossem realizados.

Esta remuneração atrasada é referente aos meses de maio e junho, e o saldo dos cartões deve ser utilizado em 90 dias a partir da data da publicação da lei.



É importante que a pessoa que tem direito ao programa e não retirou seu cartão faça isso neste período, buscando-o no posto de sua cidade. Além disso, o Call Center do Supera RJ seguirá em funcionamento para tirar dúvidas por 180 dias pelo número 0800 071 7474.



O Supera RJ foi criado durante a pandemia da Covid-19 para auxiliar pessoas em situação vulnerável. O valor do benefício é de R$ 200, com acréscimo de R$ 80 referente ao auxílio para gás e com adicional de R$ 50 por filho menor de idade, limitado a 2 crianças, podendo chegar no valor máximo de R$ 380.