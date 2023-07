Produção agroindustrial tem alta de 0,6% em maio, diz FGV

A produção agroindustrial registrou uma leve alta de 0,6% em maio em comparação com igual mês do ano passado, mostra pesquisa mensal do FGV agro sobre a Agroindústria Conforme o estudo, a expansão só não foi mais intensa por conta do segmento de produtos não-alimentícios, que registrou queda de -3,7%, com impacto, sobretudo, de Insumos Agropecuários, Produtos Têxteis e Produtos Florestais.

Em contrapartida, o segmento de Produtos Alimentícios e Bebidas registrou uma alta de 4,4%, apresentando expansão interanual pelo terceiro mês consecutivo.



Segundo a FGV agro, o melhor desempenho da agroindústria, em maio, acompanha a evolução da conjuntura macroeconômica do país, que teve uma inflação mais moderada, favorecendo o consumo das famílias e, consequentemente, a produção agroindustrial (notadamente, a de Produtos Alimentícios).

Além disso, "o mercado de trabalho demonstrou maior aquecimento, com redução da taxa de desocupação, apesar de a informalidade ainda se manter elevada", conclui a FGV.