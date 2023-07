Moradores da Ilha do Governador encontram pinguim na Praia dos Bancários

Rio - Moradores da Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, encontraram nesta quarta-feira (19), um pinguim na Praia dos Bancários, próximo à Colônia de Pescadores.



Biólogos do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) da Bacia de Santos resgataram o animal, da espécie pinguim-de-magalhães. Ele foi levado para a Unidade de Estabilização do Rio, onde está recebendo o atendimento veterinário necessário.

No vídeo publicado nas redes sociais, um homem aparece segurando o animal. "Está esfriando tanto que até pinguim apareceu aqui na Praia dos Bancários. O frio está chegando ein", brincou o homem enquanto filmava.



De acordo com o PMP da Bacia de Santos, somente neste ano, foram encontrados 119 pinguins dessa espécie no Estado do Rio. O pinguim-de-magalhães é da Patagônia, no sul do Chile e da Argente, e costumam se perder no período de migração. Com isso, acabam aparecendo no litoral brasileiro.

Segundo o biólogo marinho Guilherme Maricato, a aparição dos pinguins não é tão incomum quanto as pessoas acham. "No inverno, é comum que pinguins passem por aqui, principalmente no sul do Brasil. E principalmente os juvenis, por serem inexperientes, acabam aparecendo nas praias cansados e/ou debilitados da viagem", explicou.

"Muitas pessoas associam pinguins a ambientes extremamente gelados e, tentando ajudar, pegam os pinguins e colocam em geladeira ou freezer. O problema é que, apesar da boa intenção, esses animais geralmente estão debilitados por conta de hipotermia, então precisam se aquecer e não congelar", ressaltou o biólogo.

A orientação do PMP é que a pessoa que encontrar algum animal silvestre, ligue para o número 0800-999-5151 e acione o resgate.