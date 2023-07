Vídeo: Espécie rara de peixe é encontrada em Taiwan

São Paulo, 20 (AE) - Uma espécie de aparição rara no oceano foi registrada por um grupo de mergulhadores em Taiwan. O vídeo divulgado pelos profissionais em junho deste ano viralizou na internet e as imagens chamaram a atenção pelo tamanho e característica do peixe. Trata-se de um peixe-fita do gênero Trachipterus.



No vídeo é possível observar que os mergulhadores ficam surpresos em encontrar o animal e um deles até toca no bicho, o que não é recomendado e foi alertado pelo público.

INCOMUM - Um grupo de mergulhadores teve a chance de enfrentar o peixe fita, um peixe ósseo que pode medir cerca de cinco metros de comprimento. Este espécime vive no abismo do oceano e raramente é observável devido à profundidade em que evolui! pic.twitter.com/p8MlozkwVY — margoberndpin (@margopinbernard) July 17, 2023



A identificação da espécie foi revelada pelo biólogo Pedro Henrique Tunes em sua conta no Twitter. O peixe-fita não apresenta nadadeiras como outros peixes conhecidos e possui escamas lisas e reflexivas. Além de olhos grandes e buracos pelo corpo.



Logo que o vídeo ganhou grandes proporções, o especialista explicou detalhes sobre o animal. "Os ‘buracos misteriosos’ são mordidas de tubarão-charuto e são muito comuns em peixes, tartarugas, golfinhos e outros tubarões". O biólogo ainda pontou a diferença entre o peixe-remo e o peixe-fita.



Em entrevista ao G1, o especialista pontua que o peixe-remo pode ultrapassar os 3 metros. Em julho do ano passado, um peixe-remo de seis metros foi encontrado no Chile. O peixe-fita, por sua vez, pode medir de 1 a 3 metros e chegar a 4 metros.



Lenda



