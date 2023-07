Polícia Civil prende homem acusado de estuprar a filha e duas enteadas na Baixada

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (19), um homem acusado de abusar da própria filha e de duas enteadas durante anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com as investigações, em 2001, Fabiano da Silva Tenório, estuprou a própria filha, na época com 9 anos, e as enteadas, menores de 14 anos. Segundo a corporação, o estuprador obrigava as meninas a presenciarem os abusos uma das outras.

"Ele, mediante grave ameaça, de forma livre e consciente praticava esses abusos sexuais contra as menores e ainda as obrigava a ficar na porta do quarto, onde ocorria os abusos presenciando ele praticar atos sexuais contra as outras vítimas", explica a delegada Ana Carla Nepomuceno, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Belford Roxo.



Fabiano foi localizado no bairro da Grama, em Nova Iguaçu, e vai responder por estupro de vulnerável.