Manutenção reduz abastecimento de água em Vassouras nesta quinta (20)

A realização de serviço em uma adutora de água bruta (não tratada) vai reduzir o abastecimento em parte do município de Vassouras nesta quinta-feira (20). Técnicos da Rio+Saneamento vão executar reparos na tubulação que leva a água captada no rio Paraíba do Sul, na localidade de Barão de Vassouras, até a Estação de Tratamento de Água (ETA), no Centro da cidade. A manutenção terá início às 16h.



A distribuição de água será temporariamente reduzida em 22 bairros: Alto do Rio Bonito, Barão de Vassouras, Barreiros, Bocaina, Cacique, Campo Limpo, Carvalheira, Centro, Grecco, José de Barros, Loteamento Veneza Parque, Madruga, Mancusi, Matadouro, Melo Afonso, Morro da Vaca, Parque Esperança, Parque Imperial, Residência, Santa Amália, Santa Terezinha e Vicente Celestino.



O fornecimento será retomado gradativamente após a finalização do serviço. A concessionária recomenda aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período.