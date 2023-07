Confira calendário da disputa de samba-enredo na Imperatriz Leopoldinense

Rio - A Imperatriz Leopoldinense divulgou, nesta quarta-feira (19), o calendário completo da disputa de samba-enredo para 2024. Pela segunda vez seguida em sua história, a escola, que é a atual campeã do Carnaval, optou pela realização aberta do concurso. Assim, compositores de outras agremiações e novos talentos puderam inscrever suas obras

As composições serão divulgadas no dia 2 de agosto, nas plataformas digitais e redes sociais da Imperatriz. Já primeira etapa da disputa está marcada para o dia 3 de setembro, na tradicional feijoada, com apresentação dos sambas. A grande final será em 16 de outubro, feriado pelo Dia do Comércio."Essa decisão de abrir a nossa ala veio no ano passado e deu muito certo. Tivemos uma grande disputa e não será diferente para 2024. A Imperatriz é uma escola aberta a quem gosta de samba. Podem esperar uma disputa acirrada e de nível alto, como historicamente acontece na nossa escola", promete a presidente da Imperatriz, Cátia Drumond.O enredo da Verde e Branco é "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda" , do carnavalesco Leandro Vieira.02 de agosto - entrega dos sambas para a direção;03 de setembro - apresentação dos sambas;15 de setembro - 1ª eliminatória22 de setembro - Oitavas de final06 de outubro - Quartas de final13 de outubro - Semifinal16 de outubro - Final (com três sambas)