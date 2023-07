Expectativa dos empresários do comércio sobe pelo segundo mês consecutivo, indica pesquisa

A expectativa do comércio subiu pelo segundo mês consecutivo, segundo sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita com 288 empresários do Estado, entre os dias 04 e 11 de julho. A sondagem mostra que o índice geral ficou em 104,9 pontos, contra 103,1 de junho e 100,3 de maio.



Os indicadores de situação presente e futura também subiram em relação aos dois meses anteriores. A situação presente ficou em 82,8, contra 80,0 pontos em junho e 76,9 pontos de maio, com destaque para os negócios que pularam 80,2 no mês retrasado e 81,6 no mês passado para 86,1 pontos em julho.



O indicador de situação futura também subiu em relação a maio e junho, ficando em 119,6 pontos, contra 118,5 (junho) e 116,0 (maio). O destaque foi a demanda, com 122,2 pontos na pesquisa atual. Em maio, era 117,9 e em junho, 119,6.



Serviços



A expectativa dos empresários do setor de serviços também aumentou, de acordo com a pesquisa do IFec RJ. O índice geral ficou em 104,3 pontos, contra 103,4 de junho. Os indicadores de situação presente e futura também subiram. O presente pulou de 81,2 para 81,6 pontos. A situação futura subiu de 118,2 para 119,4.



A demanda na situação presente apresentou elevação de 80,9 pontos para 81,9. O mesmo ocorreu na situação futura, com 121,9 pontos em julho, contra 119,8 em junho.