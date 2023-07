Pelo menos 16 pessoas morrem em deslizamento de terra na Índia

Pelo menos 16 pessoas morreram nesta quinta-feira (20) em um deslizamento de terra em uma cidade no estado de Maharashtra, no centro-oeste da Índia, segundo autoridades do país.



Este número é provisório e pode piorar, informou a administração local, acrescentando que as operações de resgate foram suspensas devido às chuvas incessantes e à "ameaça de um novo deslizamento de terra".



Santosh Kumar, um socorrista voluntário, contou que, de acordo com seus cálculos, é possível haver entre "60 e 70 corpos. Enterramos de 12 a 14 corpos no local".



Cerca de 1.000 socorristas foram mobilizados para a operação, informou o vice-ministro chefe de Estado, Devendra Fadnavis. Já o policial Harish Kalsekar disse à AFP que cerca de 50 pessoas ainda podem estar sob os escombros.



Desde o início das monções na Índia, no início de junho, as inundações e os deslizamentos de terra deixaram dezenas de mortos no país.



Especialistas acreditam que as mudanças climáticas aumentam o número de fenômenos meteorológicos extremos.