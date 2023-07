Homem assassinado a facadas é enterrado em cemitério de Realengo

Rio - Thalles da Silva Holanda, de 24 anos, morto a facadas por colega de trabalho em depósito de bebidas após briga , foi enterrado, no fim da manhã desta quinta-feira (20), no Cemitério do Murundu, em Realengo, Zona Oeste do Rio. O sepultamento começou às 11h30 e foi acompanhado por amigos e familiares da vítima.O caso aconteceu, na última terça-feira (18), após Yagho Brener Calixto ter sido repreendido por Thalles no dia anterior. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria tentado impedir que o acusado fosse trabalhar embriagado no estabelecimento. Uma confusão começou e os dois teriam se agredido.No dia seguinte, terça, Yagho voltou ao local e atacou a vítima com uma faca e fugiu do local. Após o crime, ele foi encontrado em um prédio da região por PMs do 14º BPM (Bangu) com a roupa suja de sangue. Durante a abordagem, ele admitiu ter atacado Thalles.A vítima sofreu ferimentos no tórax e abdomên e chegou a ser socorrida para o Hospital Albert Schweitzer, também em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a partida violenta e precoce do rapaz."As pessoas que marcam de forma mais profunda nossas vidas, são aquelas que estão do nosso lado enquanto descobrimos coisas significativas, partilhando connosco novas experiências. A infância é essa fase que nunca esquecemos e foi na minha que tive oportunidade de conhecer um amigo maravilhoso como você. O tempo passou e sempre recordamos esses lindos momentos vividos. Agora que você já não está entre nos, essas velhas histórias permanecerão comigo e eu vou lembrar nossa amizade para sempre. Te amo irmão", compartilhou Cleysson Paes, amigo do jovem.