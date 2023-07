Homem denunciado por matar PM após briga de trânsito é condenado a mais de 20 de prisão

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio condenou, na segunda-feira (17), Sergio Bento de Medeiros a mais de 20 anos de prisão pelo homicídio qualificado do policial militar Adriano Goes Lisboa. O agente foi assassinado após uma discussão no trânsito no bairro de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, em 2018.

Adriano dirigia acompanhado de sua mulher e o enteado de 7 anos quando o retrovisor do carro esbarrou no retrovisor do veículo de Sergio Bento. De acordo com a 1ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Rio, a vítima desceu do carro e se aproximou do réu para pedir desculpas e negociar um possível ressarcimento.

A denúncia apontou que Sergio agrediu o policial com socos e empurrões até que conseguiu pegar a arma que estava na cintura de Adriano, atirando várias vezes contra o agente. Encaminhado a uma unidade de saúde da região, a vítima não resistiu aos ferimentos. O PM esteve na corporação por nove anos e trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Formiga.



O Juízo da 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias determinou que o condenado deve ficar em regime fechado e não poderá apelar da decisão em liberdade. Ele também recebeu uma condenação pelo furto da arma do policial, já que fugiu com ela.

O magistrado ressaltou que esse episódio de violência não é isolado na vida do réu. Sergio possui uma anotação criminal por um crime doloso contra a vida que ainda está pendente de julgamento.