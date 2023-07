Homem detido com drogas foge algemado de delegacia em Resende

Um homem, detido com drogas em Resende, fugiu algemado da delegacia enquanto aguardava o registro da ocorrência. O caso aconteceu na quarta-feira (19) na 89ª DP, no bairro Jardim Jalisco. Ele havia sido flagrado com 74 pedras de crack no bairro Cabral.



De acordo com a Polícia Civil, ele foi levado para o local pela Polícia Militar (PM). Enquanto um dos agentes prestava depoimento sobre o caso, o suspeito aguardava em uma sala de triagem sob custódia de um outro PM. Durante um momento de afastamento, o homem fugiu, mesmo algemado, por uma janela localizada no alto da sala.



Policiais militares e civis chegaram a fazer buscas pela região, mas ele não foi encontrado. Em nota, a assessoria de imprensa da PM disse que "instaurou um procedimento apuratório pelo comando do 37° BPM de Resende para averiguar as circunstâncias da fuga de um preso que encontrava-se sob supervisão de um policial militar no interior da delegacia".



Destacou ainda que o policial foi preso e autuado no Crime Militar, baseado no Artigo 179, que prevê detenção de três meses a um ano ao policial que deixar, por culpa, uma pessoa legalmente presa fugir. Logo depois, ele foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Rio, para a realização dos exames pertinentes e, posteriormente, será conduzido ao Batalhão Especial Prisional da Corporação.