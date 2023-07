Jovens são presos com pinos de cocaína e pedras de crack em Porto Real

Dois jovens, de 20 e 24 anos, foram presos com drogas em Porto Real. O caso aconteceu na quarta-feira (19) no bairro Freitas Soares.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que suspeitos estavam no local praticando tráfico de drogas.



Foram abordados quatro homens. Dois deles disseram que não tinham relação com a venda. Já os outros dois confessaram que estavam traficando no local.



Foram apreendidos 600 pedras de crack, 545 pinos de cocaína, uma balança de precisão e material para endolação.



Os quatro foram levados para a 100º DP de Porto Real. Os dois jovens, de 20 e 24 anos, foram autuados por tráfico e associação. Já os outros dois foram ouvidos como testemunhas e liberados.