Rio anuncia programa Jovens Cientistas em Naves do Conhecimento de Triagem e Santa Cruz

Rio - A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia vai promover, entre segunda-feira (24) e a próxima quinta-feira (27), o Programa Jovens Cientistas, uma iniciativa de apoio à educação científica para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, nas Naves do Conhecimento de Triagem e Santa Cruz. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura do Rio e a startup Coractium, e tem como objetivo levar a divulgação da ciência para outras escolas municipais e privadas de todo o país.



“Essa vai ser uma ação pontual. O objetivo é que as crianças possam ser tocadas pelo projeto, entendam como a ciência funciona e que elas podem ser cientistas. Elas vão ganhar jalecos, criar seus próprios protótipos e, no fim, ter um certificado de participação no programa”, explica Maria Sampaio, cofundadora do Coractium e médica formada pela UFRJ.



O programa vai contar com um sistema de formação de professores totalmente digital, com trilhas de aprendizado para formá-los na “Pedagogia do Futuro” e, assim, prepará-los para aplicar a metodologia em seus respectivos espaços de atuação. Além disso, as crianças vão aprender sobre o que faz um cientista e colocar a mão na massa para solucionar algum problema por meio da criação de um protótipo. Esses problemas serão divididos em quatro áreas do conhecimento: Animais e Doenças, Computadores e Robôs, Arte e Sociedade e Planeta Terra e Universo.



A médica e doutoranda, Maria Sampaio, foi a responsável por implementar o programa na Escola Municipal Frei Cassiano, no Morro do Turano, na Zona Norte do Rio, e conta sobre a surpresa das crianças ao descobrir mais sobre a educação científica. “Contamos que existiam no Rio de Janeiro, quatro instituições da ciência, que são as universidades públicas, gratuitas em que os jovens poderiam ganhar dinheiro, que são as bolsas de R$ 400 a R$ 2 mil reais por mês, para liderar ou participar de projetos. Então pedimos pra levantar a mão quem já sabia daquilo: nenhuma criança tinha ouvido falar”. E vimos na prática o quanto isso pode mudar vidas.”



A aula inaugural do projeto será realizada na Nave do Conhecimento de Triagem, nesta segunda-feira (24), das 15h30 às 17h. Já em Santa Cruz, as ações ocorrerão na quarta-feira (26), das 14h às 17h, e na quinta-feira (27), das 14h às 15h40.