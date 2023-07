Justiça determina que Jean Wyllys apague posts contra empresário bolsonarista

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o ex-deputado federal Jean Wyllys remova publicações contra o empresário bolsonarista e presidente do PTB-SP, Otávio Fakhoury. As postagens foram feitas em setembro de 2021 durante os trabalhos da CPI da Covid no Senado. À época, Jean Wyllys escreveu que Fakhoury era um "mentiroso sórdido" e espalhava fake news.



Na decisão, em caráter liminar (provisória), o juiz substituto Valentino Aparecido de Andrade afirmou que o conteúdo das publicações podem "causar momentosos efeitos contra a imagem, a honra e a dignidade" de Fakhoury.



Valentino afirmou ainda em seu despacho que as publicações devem ser "imediatamente removidas" das redes sociais pelo provedor. "Pois que doto de efeito ativo este agravo de instrumento para, assim, determinar que o conteúdo das publicações feitas agravado em suas redes sociais, objeto desta demanda, sejam imediatamente removidas, requisitando-se ao respectivo provedor que cumpra esta decisão", disse na liminar.



A decisão é do dia 12. Até o início da tarde desta quinta-feira, 20, as postagens ainda estavam no ar.



O processo movido por Fakhoury faz referências à publicações do ex-deputado em 30 de setembro de 2021, durante o andamento da CPI da Covid no Senado Federal.



Na postagem, Jean Wyllys disse que Fakhoury era um "mentiroso sórdido" porque, ao depor na CPI da Covid, o apoiador de Jair Bolsonaro havia dito que nunca disseminou fake news. Fakhoury, de acordo com Jean Wyllys, teria disseminado notícias falsas relacionadas ao atentado a faca sofrido por Bolsonaro na campanha de 2018.



"Fakhoury foi um dos principais motores dessa trama sórdida contra mim, espalhando e impulsionando por meio de perfis uma mentira gravíssima (fake news) que até os dias de hoje tem impacto nocivo em minha vida", disse.



As postagens de Jean Wyllys também citam o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e ocorreram depois de uma discussão envolvendo o senador Fabiano Contarato (PT-ES). Durante a sessão, o petista havia exposto um ataque homofóbico de Fakhoury. Do Val, também aliado de Bolsonaro, saiu em defesa de Contarato.



Jean Wyllys escreveu, à época, que estava "espantado" com a solidariedade de Do Val. "Do Val disse ter 'vergonha de Fakhoury'. Estranho, já que Marcos do Val estava ao lado de Fakhoury na disseminação da fake news que me envolvia no episódio do atentado a Bolsonaro", disse.



"Ambos são peças da engrenagem bolsonarista de fabricação e disseminação de mentiras, fake news e outras fraudes" a favor do governo Bolsonaro. Sua 'solidariedade' é falsa."



A assessoria de Jean Wyllys afirmou que o ex-deputado não tem conhecimento da sentença e que está cumprindo agenda na Bahia e visitando a família. À reportagem, Fakhoury afirmou que a postura do ex-parlamentar é "reincidente em fazer acusações falsas". A assessoria de Do Val afirmou que o senador não irá se pronunciar.



Novo cargo



Na quinta-feira, 13, o Planalto confirmou o nome de Jean Wyllys na área de planejamento de comunicação, ligado diretamente ao ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta. Ainda não há data para a nomeação formal.



O ex-parlamentar retornou ao país em junho, após quatro anos fora, e afirmou estar "retomando uma vida que foi tirada". Ele havia renunciado ao mandato por receber ameaças de morte em 2019 Nas redes sociais, a volta de Jean Wyllys foi comemorada pela primeira-dama Janja. "Olha ele aqui outra vez! Dia de dar um abraço apertado no nosso Jean e dizer pessoalmente como é bom tê-lo de volta. O Brasil é seu!", disse.