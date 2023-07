Ana Carolina e Lulu Santos se apresentam em Itatiaia

Os cantores Ana Carolina e Lulu Santos se apresentam neste fim de semana em Itatiaia. Os dois participam do 21º edição do Festival Sesc de Inverno, em Penedo, no sábado (22) e domingo (23). Os shows acontecem no Campo do Clube Finlândia, na Avenida das Mangueiras, n° 800.



No espaço acontecem shows e outras atrações especiais, como oficinas de pigmentos naturais com Jhon Bermond, performances do artista visual Leandro e Silva, circo com o “Teatro Saltimbanco”, literatura com “Poemas para Viagem” e Ponto de Leitura.



No sábado, às 21h, Ana Carolina apresenta o show em homenagem à Cássia Eller. No domingo (23), às 20h, é a vez do Lulu Santos com a turnê "Barítono", que comemora os 70 anos do ícone do pop/rock brasileiro. A entrada é de graça.