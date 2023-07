Tribunal de Moscou ordena prisão de russo acusado de tentar incendiar mausoléu de Lenin

Um tribunal de Moscou ordenou, nesta quinta-feira (20), a prisão de um cidadão russo acusado de tentar atear fogo ao mausoléu de Lenin na Praça Vermelha da capital, um crime passível de até sete anos de prisão.



A corte determinou a manutenção da prisão de Konstantin Starchukov pelo período de dois meses, à espera de seu julgamento, assinalou o tribunal Taganski de Moscou, citado pela agência de notícias Ria Novosti.



Segundo a imprensa russa, o indivíduo, de 37 anos, foi detido na noite de segunda-feira depois de lançar um coquetel molotov contra o mausoléu que abriga o corpo embalsamado do ex-líder soviético Lenin.



O tribunal não detalhou as supostas motivações do ato.



Em maio deste ano, um homem tentou atacar o mausoléu da mesma maneira. Já em fevereiro, outro indivíduo, embriagado, tentou roubar a múmia do fundador da União Soviética.

O debate sobre o que fazer com o corpo do revolucionário bolchevique é recorrente na Rússia. Em 2019, o presidente Vladimir Putin disse que era contra enterrá-lo.



Inaugurado após sua morte em 1924, o mausoléu de Lenin está situado na Praça Vermelha de Moscou, aos pés das muralhas do Kremlin, e milhares de turistas o visitam a cada ano.