Minha Casa, Minha Vida: Técnicos vistoriam terrenos para novas construções em Petrópolis

Rio - Técnicos da Caixa Econômica Federal e da Secretaria Estadual de Habitação e Interesse Social (Sehis) realizaram, nesta quarta-feira (19), uma vistoria em terrenos cadastrados para a construção de 294 novas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

De acordo com o secretário de Habitação, Bruno Dauaire, o Governo do Rio registrou 12 projetos no dia do lançamento da nova fase do programa do Governo Federal, totalizando 1.998 unidades no estado. Em Petrópolis, os terrenos ficam na região do Mosela, Vale Cuiabá e Benfica, no distrito de Itaipava. Também há propostas para o município do São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e comunidades da capital fluminense.

"Estamos confiantes que seremos aprovados porque os locais atendem os requisitos do programa, com acesso a infraestrutura, como escolas, comércio, atendimento de saúde e transporte. Será mais um passo no combate ao déficit habitacional e uma chance de começar a reparar a dívida histórica que temos com essas famílias", explicou Dauaire.

Atualmente, Petrópolis tem cerca de três mil famílias incluídas no programa de aluguel social do Estado. "A construção de unidades habitacionais populares em Petrópolis é urgente. É uma demanda que já estávamos levando ao governador Cláudio Castro, e que, com as chuvas de 2022, se agravou ainda mais", disse o secretário estadual de Governo, Bernardo Rossi, que acompanha o andamento dos trabalhos.

A avaliação técnica dos terrenos e dos serviços públicos disponíveis nas regiões foi feita pela engenheira da Caixa, Luciana Pedreira; pelo superintendente de engenharia da secretaria de Habitação, Aurélio Vogas, e por outro engenheiro da pasta, Ederson Nogueira.

O trabalho foi acompanhado presencialmente pelo subsecretário de Governo, Ronaldo Medeiros, e pelo assessor da Casa Civil, Albano (Baninho) Filho. A representante do Movimento União por Moradia e Aluguel Social e da Comissão de vitimas das tragédias, Cláudia Renata Ramos, também esteve presente.

"Pela primeira vez, o Estado me convidou para participar de uma vistoria a estes terrenos que são destinado às moradias para as famílias que precisam. Estou feliz por estar hoje nesta vistoria", disse Cláudia.

Nos próximos dias, serão avaliadas áreas cadastradas pelo Governo do Rio nos municípios de São José do Vale do Rio Preto e em Sumidouro, cujos projetos preveem a construção de 100 e 50 unidades habitacionais, respectivamente.



Em 2020, ainda como prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi fez a entrega de 776 apartamentos no Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti. Essa foram as últimas unidades do Minha Casa, Minha Vida a serem erguidas na cidade.



"A vistoria aos terrenos é o primeiro passo para reduzirmos um déficit habitacional de décadas na cidade e sobretudo para que as famílias possam viver com mais tranquilidade e segurança", completou Bernardo.