Câmera de segurança flagra bandidos roubando 'carro do ovo' na Baixada Fluminense

Rio - A popular propaganda do 'carro do ovo' não é mais ouvida no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, desde a última sexta-feira (14). Foi nessa data que criminosos, durante a madrugada, roubaram o automóvel, ano 1987, usado por Thiago Lopes, de 30 anos, para vender seus produtos. O crime foi filmado por câmeras de segurança instaladas na Rua Doutor Mário Guimarães, onde o carro ficava estacionado.

Nas imagens, é possível ver o veículo, modelo Volkswagen Paraty, estacionado enquanto um suspeito se aproxima e arromba a porta. Em seguida, ele dá a partida no carro, mas o automóvel morre logo na sequência. Segundos depois, um comparsa que estava em outro veículo aparece, da marcha à ré e reboca o carro roubado o empurrando pela traseira. Toda a situação levou cerca de 40 minutos.

Veja vídeo:

O vendedor de ovos só percebeu que seu carro havia sido roubado por volta das 3h40 da madrugada, quando saía para ir comprar mais produtos no Ceasa. Parte da mercadoria vendida por Thiago estava dentro de casa. Apenas uma caixa de bandeja de ovos havia sido deixada dentro do veículo.

"O carro é conhecido como carro do ovo. Todos os moradores aqui da região conhecem. Todo dia pela manhã eu colocava as coisas no carro e saía com o som gritando: 'A galinha chorou! Vinte ovos por R$ 15 reais", comentou Thiago.

De acordo com o vendedor, a antiga Paraty costumava ficar com a fiação necessária para dar a partida desligada. A tática era usada justamente para evitar que alguém tentasse furtar o veículo. Ainda assim, os criminosos conseguiram levar o carro o rebocando. O comerciante ainda explica que por ser muito antigo, o carro não tinha seguro.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu) e que as diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos.