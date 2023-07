Corredor Ecológico recompõe vegetação no Norte Fluminense.

Rio - Parceria do Governo do Estado e da Prefeitura de Macaé, entregou um dos principais programas de reflorestamento da região, o corredor ecológico Parque Atalaia + ReBio União, nesta quinta-feira (20). O projeto recompôs 16 quilômetros de vegetação nativa da Mata Atlântica em menos de dois anos, às margens do Rio Macaé, no Norte Fluminense.



A recomposição da vegetação é essencial para proteção das nascentes e cursos de corpos hídricos interligados à Bacia do Rio Macaé, cumpre as diretrizes estabelecidas pelo Programa Pacto pelas Águas, do Instituto Estadual do Ambiente.



O reflorestamento alcança 32,5 hectares de áreas de matas nativas, situadas entre as Fazendas Três Marias e Barrancas. A iniciativa é uma contrapartida do grupo empreendedor do Terminal Portuário de Macaé (Tepor), que precisou suprimir uma faixa de vegetação do local para instalar oleodutos do projeto.



“O que avançamos até aqui é digno de reconhecimento. Um projeto de restauração parece uma ação singela, mas é muito transformador. A cidade cresceu muito, toda a região exige demais da bacia hidrográfica do Rio Macaé, portanto nós temos que ter mecanismos em favor da natureza”, declarou o governador em exercício e secretário do Ambiente e Sustentabilidade Thiago Pampolha.



O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, destacou a importância da ação na preservação do Parque Municipal do Atalaia.



“Essa ação é fundamental para unir o ReBio União, reserva biológica do Governo Federal, com o Parque Atalaia, um dos maiores do Estado do Rio de Janeiro. Nós também queremos ampliar essa área e, por isso, o município vai comprar um terreno destinado à preservação do parque”, afirmou o prefeito de Macaé, Welberth Rezende.