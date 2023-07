Embaixador dos EUA na China foi hackeado em operação ligada a Pequim

Hackers ligados a Pequim acessaram a conta de e-mail do embaixador dos Estados Unidos na China, Nicholas Burns, em um ataque que teria comprometido pelo menos centenas de milhares de mensagens individuais do governo americano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O secretário de Estado adjunto para o Leste Asiático dos EUA, Daniel Kritenbrink, também foi hackeado na operação de espionagem cibernética, disseram as fontes.



Embora limitadas a e-mails não secretos, as caixas de entrada de Burns e Kritenbrink poderiam ter permitido que os hackers obtivessem informações sobre o planejamento dos EUA para uma série de visitas recentes à China por autoridades do governo do presidente Joe Biden, bem como conversas internas sobre as políticas dos EUA em relação ao país chinês.



Burns e Kritenbrink são a segunda e a terceira autoridade do governo Biden a serem identificados em reportagens como tendo seus e-mails hackeados. A conta de e-mail da secretária de Comércio, Gina Raimondo, também foi comprometida na violação, disseram autoridades dos EUA.