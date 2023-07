Um grupo suspeito de participação no tráfico de drogas na comunidade Guarani, em São João de Meriti, foi preso em flagrante durante ação do 21º BPM.



Operação foi realizada em conjunto com as equipes do 21º BPM, com apoio do 39º BPM e do Batalhão de Ações com Cães - BAC.



Os agentes apreenderam uma pistola, drogas, entre outros materiais.



As identidades dos envolvidos não foram informadas.