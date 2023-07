Equipe de sinalização atualiza placas de trânsito em Mesquita

A Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito realizou uma operação para troca, realinhamento e instalação de placas de trânsito em ruas de Mesquita. Ao todo, foram 22 pontos atualizados pela equipe de sinalização.



Algumas das mudanças foram realizadas no Centro, onde foram trocadas as placas no local de carga e descarga, o que facilita o abastecimento dos comércios. Já na Rua Juliana, em Santo Elias, foi feita toda a sinalização da rua onde fica a sede do DETRAN. Agora, a via tem o fluxo de veículos em sentido único, para melhorar a comodidade dos moradores e favorecer o local de prova dos futuros motoristas. Além disso, foi regulamentado o estacionamento em ambos os lados da rua.



“Toda ação está ligada ao plano de Mobilidade, pois as sinalizações são muito importantes para que possamos diminuir os índices de acidentes, trazer mais segurança e facilitar idas e vindas de pedestres e motoristas”, afirmou Carlos Eduardo Lopes, Coordenador de Projetos de trânsito.



A pasta informou que outras sinalizações têm previsão de serem atualizadas.